Amerikan vatandaşlığının bedeli ne kadardır?

T24- Amerikalı olmanın bedeli ne kadardır? Ya da İngiliz, Japon veya Alman vatandaşlığı ne kadar tutar. Bir millete ait olmanın bedeli hesaplanabilir mi? Tüm bu soruların cevabını bir ekonomist verdi ve ilginç bir öneride bulundu.



Nobel ödüllü bilim adamı Gary Becker, gelişmiş ülkelerde yaşanan göç sorununun önüne geçmek için en iyi çözümün vatandaşlığa bir fiyat belirlemek olduğunu öne sürüyor.

Cnntürk'te yer alan haberde belirtilene göre, Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Becker, örneğin Amerikan vatandaşlığı fiyatının kaç kişinin bu vatandaşlığı istediğine göre hesaplanabileceğini kaydediyor. Becker'ın ABD vatandaşlığı için belirlediği fiyat ise 50 bin ile 100 bin dolar arasında değişiyor.

Becker'ın mantığına göre başvuran kişi sayısı arttıkça vatandaşlığın fiyatı da artacak. Yani Becker'ın önerisi böyle basit bir ekonomik hesaba dayanıyor.

Peki kaç göçmen örneğin 50 bin doları ödeyebilir. Becker'ın planı da buna dayanıyor. Birçok göçmen bu parayı ödeyemez. Zaten Becker da fakir göçmen için ayrı bir sistem öneriyor.

Becker'a göre parası olmayan göçmen adayı örneğin bu 50 bin doların sadece yüzde 10'unu yani 5 bin doları ödeyecek. Geriye kalan parayı ise ABD'de çalışırken elde ettiği kazançtan taksit taksit ödeyecek. Yani bir nevi vatandaşlık kredisi alacak ve bunu zamana yayılmış olarak ödeyecek.

Becker bu tür bir uygulamanın göçmen sorununu çözeceği görüşünde. Üstelik eğitimli göçmen sayısının da artacağına inanıyor.

Geçen yıl 1 milyon 130 bin 818 kişi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak için yasal olarak başvuru yapmış. Eğer Becker'ın planı uygulanıyor olsaydı kişi başına örneğin 50 bin dolardan, ülkeye tam 55 milyar dolar para gelmiş olacaktı. Üstüne kaçak göçmenlerle mücadele için yapılan onca harcama da cepte kalmış olacaktı.