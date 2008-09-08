Amerikan TMSF'sinden mortgage darbesi

Bir bankaya daha el kondu

Konuya ilişkin açıklamayı yapan ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, gerekçeyi dile getirirken, "Fannie Mae ve Freddie Mac, o kadar büyük ve finans sistemimizle o kadar içiçe ki, bunlardan birinin çöküşü bile bizdeki ve bütün dünyadaki finans piyasalarında büyük karışıklığa yol açar" dedi.Paulson, bu şirketlerinin batmasının, Amerikan halkına ev, oto ve tüketici kredisi sağlanmasını ve iş finansını çok olumsuz etkileyeceğini söyledi. Kararın ardından iki şirketin denetimi, Kongre tarafından bu yaz özel olarak oluşturulan Federal İskan Finans Dairesi'ne devrediliyor.Kararla birlikte iki şirketin yöneticileri de değiştirildi. Fannie Mae'nin başına, Merrill Lynch'ın eski başkan yardımcılarından Herb Allison, Freddie Mac'in başına da US Bancorp'un eski başkan yardımcılarından David Moffett getirildi.