Demirören 'Dünyanın en kötü spor adamı' seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Amerika’dan yayın yapan dünyaca ünlü spor kanalı ESPN tarafından ‘Dünyanın En Kötü Spor Adamı’ ödülüne layık görüldü.

ESPN, Galatasaraylı futbolcuların Elazığspor maçında geçtiğimiz günlerde hayatının kaybeden Mandela'yı anmak için giydikleri t-shirtleri göstererek iki ismin PFDK'ya sevkedildiğine yer verdi.

Spor Bakanı Suat Kılıç’ın ifadesine de yer veren dünyaca ünlü spor kanalı, Kılıç'ın: “Ben, Türkiye'nin dışarıdaki imajı ve iki futbolcumuzun dışa vurumu açısından sağlıklı bir tercih olarak değerlendirmiyorum." sözünü öne çıkardı.