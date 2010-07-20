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Dünya

Amerikan şirketi Raytheon lazer silahı geliştirdi

Amerikan savunma şirketlerinden Raytheon, bir uçağı düşürebilecek güçte lazer silahı ürettiğini açıkladı.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Amerikan savunma şirketlerinden Raytheon, bir uçağı düşürebilecek güçte lazer silahı ürettiğini açıkladı.


İngiltere’deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda konuşan Raytheon yetkilileri, silahı Amerikan Deniz Kuvvetleri’yle birlikte geliştirdiklerini ve bir gemiye monte edilmek üzere tasarladıklarını bildirdi.


Şirket Mayıs ayında California açıklarında yaptıkları testlerde dört uzaktan kumandalı uçağın bu silahla düşürüldüğünü belirtti.


Raytheon Başkan Yardımcısı Mike Booen, silahın yalnızca denizde denendiğini, bununla birlikte lazer teknolojisinde büyük bir adım attıklarını söyledi.


Amerikan ordusu ve savunma şirketleri, lazer silahı geliştirmek amacıyla uzun yıllardır araştırmalar yürütüyor.

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