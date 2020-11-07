Amerikan seçimlerinin ardından ABD-Rusya-Türkiye üçgeninde muhtemel gelişmeler

T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Dünyanın Öteki Yüzü programında bu akşam, Amerikan seçimleri sonrası ABD-Rusya-Türkiye üçgenindeki muhtemel gelişmeler ve çeşitli bölgesel krizler ele alınacak.

Bugün saat 21.00’de Tele1’de yayınlanacak programın konu ve konukları şöyle olacak:

Amerikan seçimlerinden sonra ABD-Rusya-Türkiye üçgeninde muhtemel gelişmeler... S-400 füzeleri, Suriye ve Kafkaslar...

Dünyanın Öteki Yüzü programının konukları: Akademisyen Deniz Tansi, gazeteci Sedat Ergin, Rus analist Aleksandr Golts, Rusya uzmanı Aydın Sezer...

Programın son bölümünde İzmir depremini yaşayan bir Rus öğretmenin izlenimleri... Sofia Erdemil...

Depremler ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri... Yunan gazeteci Maria Zaharaki...

Hakan Aksay’la Dünyanın Öteki Yüzü programı, bu akşam ve her cumartesi Tele1’de saat 21.00’de yayınlanıyor.