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Dünya

AMERİKAN SAVAŞ GEMİSİ LİBYA'YA YAKLAŞIYOR WASHINGTON (A.A)

01 Mart 2011 23:48

-AMERİKAN SAVAŞ GEMİSİ LİBYA'YA YAKLAŞIYOR WASHINGTON (A.A) - 01.03.2011 - Amerikalı yetkililer, yüzlerce deniz piyadesi taşıyan Amerikan savaş gemisi USS Kearsarge'ın Libya'ya yaklaşmakta olduğunu bildirdiler. Amerikan Savunma Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Kızıldeniz'den gelen ve Süveyş Kanalı'na girmeye hazırlanan helikopter gemisi USS Kearsarge'a iki savaş gemisinin eşlik ettiğini belirttiler. 800 deniz piyadesinin yanı sıra bir helikopter filosu ve tıbbi merkez taşıyan Amerikan savaş gemisinin amfibi kapasitesiyle askeri olduğu kadar insani operasyonların da yürütülebileceği kaydedildi. Uzmanlara göre, Libya açıklarında sembolik bir güç gösterisi, Kaddafi üzerindeki baskıyı arttırabilir. Askeri yetkililer, Libya yakınına deniz ve hava gücü gönderilmesinin hafife alınacak bir hareket olmadığının da altını çiziyorlar. Libya hava sahasında bir uçuş yasağı oluşturulması durumunda avcı uçakları taşıyan Amerikan uçak gemisi USS Enterprise de gerektiğinde bölgeye gönderilebilir. Navy internet sitesine göre, USS Enterprise, şu anda Kızıldeniz'de bulunuyor.

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