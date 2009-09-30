Amerikan Samoası açıklarında 7.9'luk deprem

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Amerikan Samoası açıklarında şiddetli bir depremin meydana gelmesinin ardından Yeni Zelanda, Amerikan Samoası ve Pasifik'teki diğer adalar için tsunami uyarısı yapıldı.

Pasifik Tsunami Merkezi'nden yapılan açıklamada, anlık büyüklüğü 7.9 olan depremin, tsunamiye yol açabileceği uyarısında bulunulurken, tsunamiden etkilenebilecek yerler arasında Hawaii, Papua Yeni Gine de sıralandı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, Amerikan Samoası'nın 190 kilometre güneybatısı olduğunu ve 33 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.