Amerikan rüyası sona eriyor

Finansal kriz, Amerikan rüyasının yarattığı beyin göçünün tersine dönmesine de yol açtı. Yüksek eğitimli Çinliler yanında, Amerikalılar bile şanslarını Çin’de aramaya başladı.



USA Today gazetesine göre, özellikle yüksek eğitimli Çinliler ABD’yi giderek yükselen hızla terk ederek Çin'e dönüyor. China Daily gazetesinde yer alan değerlendirmede, küresel krizin etkileri yanında, ABD’nin bilim ve teknoloji gibi alanlarda mutlak üstünlüğünü kaybetmesi beyin göçünün asıl nedenleri olarak gösterildi. Gazeteye göre, yüksek donanımlı Hintliler de ülkelerine göçüyor.



İnsan kaynakları uzmanları,10 yıl önce Çin’den ABD’ye gerçekleşen beyin göçünün, küresel krizle birlikte tersine döndüğünü belirtiyor. Business Week dergisinde yer alan verilere göre, tersine göç ile ABD’yi terk eden Çinlilerin yaş ortalaması 33. Yönetim,bilim ve teknoloji alanında eğitim almış Çinliler göç edenlerin çoğunluğu oluşturuyor. Dergiye göre, ülkelerine dönen Çinlilerin yüzde 51’i yüksek lisans, yüzde 41’i ise doktora derecesine sahip.



Finans krizinin ABD’yi vurmasıyla birlikte, özellikle yüksek eğitimli ve genç Amerikalılar şanslarını Çin’de aramaya başladı. Krize rağmen büyümeye devam eden Çin ekonomisi, özellikle teknoloji ve enerji alanlarında yüksek eğitimli Amerikalılara kariyer imkanları sunuyor. New York Times gazetesinde yer alan bir makalede, ABD’li gençlerin başta Şanghay ve Pekin olmak üzere Çin’in sanayi ve ticaret merkezlerindeki uluslararası şirketlerde kariyer arayışına girdiği ifade edildi. Halkın Günlüğü’ne konuşan Çin’in en büyük otomotiv parça şirketlerinden Asimco Technologies’in kurucusu Jack Persowski, 2006’da Çin’e geldiğini belirterek, kendisinin ilk dalga Amerikalılardan olduğunu, asıl büyük dalganın ise şimdi yaşandığını söyledi.