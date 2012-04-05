Amerikan performans ikonu yenilendi

New York Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni Dodge SRT Viper artık daha hafif ve daha güçlü. Chrysler Grubu’ndaki kardeşleri Ferrari ve Maserati’den alınmış malzemeler içeren yeni Viper eskisine göre daha lüks bir kabine kavuşmuş.

SRT’nin patronu Ralph Gilles, yeni Viper için bir Ferrari veya Maserati platformu kullanmayı düşündüklerini, ama doğru oranları elde edemediklerini, bu yüzden mevcut otomobilin kuvvetli çelik platformunu baştan aşağı yeniden tasarlamayı tercih ettiklerini söyledi.

Magnezyum bir kirişin ve bir çapraz çerçevenin kullanılması sayesinde aracın yapısının eskisine göre yüzde 50 daha burulmaz olduğu açıklandı.

8,4 litrelik V10 motor eski Viper’dakine göre 13 kg daha hafif. Motorun azami çıkışı 650 bg’ye, azami torku da 814 Nm’ye yükselmiş. Bu değer Viper’ın motorunu, dünyanın en torklu atmosferik emişli motorlarından biri yapıyor.

Kaporta temel olarak karbon fiberden yapılmış ve eski otomobildekine göre yüzde 32 daha hafif. Kapılarda ve kapı eşiklerinde “superformed” alüminyum kullanılan otomobilin ağırlığı, yerini aldığı modele göre yaklaşık 45 kg azalarak 1520 kg seviyelerine inmiş.

Dış tasarım özellikleri arasında yan egzozlar ve ‘yılan gözü’ ön farlar dikkat çekiyor.

Viper’a bir ilk olarak kalkış kontrolü eklenmiş. Diğer elektronik yardımlar arasında çekiş kontrolü ve tamamen kapatılabilen dört aşamalı bir stabilite programı var.

Gilles iç kısımda Ferrari ve Maserati’den ders aldıklarını ve müşterilerin eski aracın iç kısmının “şaka gibi” olduğundan şikayet ettiklerini söyledi.

TFT gösterge tablosu Dodge Dart’tan alınıp yeniden tasarlanmış. İsmini engerek yılanından alan otomobilin kadranında vites değiştirme göstergesi yerine parlak bir yılan bulunuyor.

Koltuklar Ferrari ile aynı tedarikçiden alınmış ve iç mekanın 90 mm artmasını sağlamış.