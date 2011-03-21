-AMERİKAN ORDUSU RESMEN ÖZÜR DİLEDİ BERLİN/WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - Alman Der Spiegel dergisi, Amerikan askerlerinin Afganistan'da kötü muamele yaptığına dair 3 fotoğraf yayımladı, Amerikan ordusu resmen özür diledi. Der Spiegel'in, ABD Savunma Bakanlığının engellemek istemesine rağmen yayımladığı fotoğraflardan ikisinde iki Amerikan askeri bağlı bulundukları birlikteki askerler tarafından kazara öldürülen bir sivilin cesedinin yanında, saçlarından çeker vaziyette görülüyor. Amerikan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bu fotoğrafların neden olduğu acıdan dolayı resmen özür dilendi.