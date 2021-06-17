Amerikan Merkez Bankası'nın faiz öngörüsü altında sert düşüşe neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle altın fiyatları sert düştü.

Fed kararı öncesinde 1,850 doların üzerinde olan ons altının fiyatı, 8 Ocak'tan bu yana gerçekleşen en sert düşüşle 1,809 dolara kadar indikten sonra, 1,810 doların üzerine toparlandı.

Stoklardaki düşüş ve talepteki toparlanmanın etkisiyle, spot piyasalarda 32 aydan sonra ilk kez 74 doları gören Brent petrolün varil fiyatı hafif geri çekilerek 73 dolar ve 71.72 dolar civarından işlem görüyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 11 Haziran'da biten haftada 7.4 milyon varil düşüşle 466.7 milyon varile geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 8.5 milyon varil birden azaldı.

Financial Times'ın Vitol, Glencore Trafigura ve Goldman Sachs üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlediği Emtia Piyasaları Küresel Zirvesi'ndeki konuşmalarda, petrolün yakın zamanda 2014 yılından bu yana ilk kez 100 doları görebileceğine dikkat çektiler.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.23 artışla 73.23 dolar, altın ise yüzde 0.07 artışla 1,812.56 dolar civarında seyrediyor.

İç piyasada, gram altın 503 liraya, çeyrek altın 829 liraya, Cumhuriyet altını da 3,304 liraya geriledi.





