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Ekonomi
Deutsche Welle

Amerikan Merkez Bankası faizi artırdı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faizi çeyrek puan artırdı. Banka 2006'dan bu yana ilk kez faiz artırma kararı aldı.

16 Aralık 2015 23:15


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşamki faiz kararını Janet Yellen açıkladı. ABD Merkez Bankası faizi 0.25 -0.50'ye yükseltti. Böylece faizi çeyrek puan artırmış oldu.

Karar dünya piyasalarını yakından ilgilendiriyor. En hassas durumdaki ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Lockhart daha önce yaptığı açıklamada toplantının tarihi bir önem taşıdığını vurgulamıştı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı dün başlamıştı. Son olarak Temmuz 2006’da faiz artıran Fed, 2008’deki küresel finans krizinden bu yana faizi yüzde 0-0,25 aralığında tutuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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