Amerikan Kongresi'ne 'Fitne' sokacaklar

Hollandalı aşırı sağcı milletvekili Geert Wilders'ın İslam karşıtı "Fitne" adlı filmi Amerikan Kongresinde gösterilecek.



Film, Danimarkalı insan hakları savunucusu Lars Hedegaard'ın başkanı olduğu Uluslararası Özgür Basın Cemiyeti ve Cumhuriyetçi Frank Gaffney'nin liderliğindeki Amerikan düşünce kuruluşu Güvenlik Politikası Merkezi'nin sponsorluğuyla Cumhuriyetçi Senatör Jon Kyl'ın ev sahipliğinde perşembe günü izletilecek.



Kyl'ın, büyük tepkiler yaratan filmi, "İslamcı militanların tehlikelerine işaret etmeye cesaret eden kişilerin sıkça kötülenmesi ve tehlikeye atılması" nedeniyle böyle bir organizasyonu yapmaya razı olduğunu söyledi.



Filmin gösteriminin halka ve basına kapalı olacağı, ancak Kongre üyeleri ve üyelerin yanında çalışanların filmi izleme imkanı bulacağı kaydedildi.



Filmi tüm dünyada protestolara yol açan Wilders'ın, "kamu düzenine tehdit teşkil ettiği" gerekçesiyle bu ayın başında İngiltere'ye girmesine izin verilmemişti.



Filmde ne anlatılıyor?



Hazırlanmaya başlandığı günden itibaren, İslam dünyasının muhtemel tepkileri nedeniyle büyük tedirginlik yaratan 'Fitne' adlı film yaklaşık 16 dakika sürüyor. Filmin ilk sahnelerinde, El Kaideli teröristler tarafından kaçırılan uçakların 11 Eylül'de New York'taki İkiz Kuleler'e çakılması görülüyor.



Filmde, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen terör saldırılarından kanlı görüntülere ve tepki çeken Hz. Muhammed karikatürlerinden bazılarına da yer veriliyor.



Günümüzde yaşanan küresel terörün İslam ve Kur'an-ı Kerim'den kaynaklandığı izlenimi yaratmaya çalışan filmde Kur'an'dan çeşitli ayet ve sureler gösterilerek, bunların teröre zemin hazırladığı şeklinde çirkin imalarda bulunuluyor. Ayetlerin, Kur'an'dan sayfalar gösterilerek okunmasının ardından, aşırı dinci oldukları anlaşılan imamlar tarafından verilen vaazlarda cihada çağrı yapıldığı belirtilerek, 'Müslümanlar teröristtir, katildir' gibi bir imaj yaratılıyor.



Çocuğu bile 'malzeme' yapmışlar



İslam'da büyük bir bir Yahudi düşmanlığı varmış gibi gösterilen filmde, İslam’ın Batı uygarlığını yok etmek istediği iddia ediliyor. Daha 3.5 yaşındaki bir Arap kızın bile malzeme yapıldığı Fitne adlı filmde, Bismillah adlı küçük kız, kendisine sorulan sorular karşısında "Yahudiler maymundur, domuzdur. Bunu Allah söylüyor. Kur'an'da da öyle yazıyor" diye konuşuyor. Ancak bu sözler, kıza daha önceden ezberletilmiş gibi algılanıyor.



Filmde Türk de var



Filmde konuşmasına yer verilen bir Türk'ün de, gerektiğinde gözünü kırpmadan namus cinayeti işleyebileceğini söylediği görülüyor. Müslümanların Avrupa'yı istila ediyormuş gibi gösterildiği filmde, "İslamlaşmayı durdurun, özgürlüğünüzü koruyun" mesajları veriliyor.

