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Dünya

Amerikan kamuoyu, baş başa görüşmeye tepkili

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Haziran (DHA) - Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve ABD'nin ana karasını vurabilecek nükleer silahların üretimini durdurmak amacıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Singapur'da düzenlenen tarihi zirvede bir

12 Haziran 2018 09:04

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Haziran (DHA) - Kore Yarımadası\'nı nükleer silahlardan arındırmak ve ABD\'nin ana karasını vurabilecek nükleer silahların üretimini durdurmak amacıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Singapur\'da düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan kamuoyundan ve medyasından tepki çekti.
Kim ile gerçekleşen 41 dakikalık baş başa görüşmeye yalnızca tercümanların alınması, herhangi bir Beyaz Saray yetkilisinin ya da görüşmeye ilişkin notlar tutacak bir görevlinin bulunmaması nedeniyle Başkan Trump eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyanın yanı sıra Amerikan medyasında da yapılan eleştirilerde, \"Trump, Kim\'e ne sözler verecek? Ondan ne isteyecek? Bunları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz\" görüşlerine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kim ile baş başa yaptığı ve kayıtlara geçmeyen görüşmeden sonra paylaştığı mesajlarda kendisinin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un\'un \'büyük bir ikilemi ve büyük bir sorunu\' çözecekleri öngörüsünde bulundu. Trump, \"Birlikte çalışarak bu sorunun üstesinden geleceğiz. Baş başa görüşme çok çok iyiydi\" dedi ve Kim Jong Un ile \"Mükemmel bir ilişkileri olacağına inandığını\" söyledi.
İki lider arasında yapılan baş başa görüşmenin ardından taraflar heyetler arası görüşmeye başladı.

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