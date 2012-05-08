Amerikan ilaç firmasına rekor tazminat

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Abbott Laboratuvarı'nın, Dapakote adlı ilacı sağlık bakanlığının onaylamadığı bir kullanım maksadıyla pazarladığı bildirildi.

Epilepsi ve manik depresif hastaları için kullanılması gereken ilacın, bunama ve otizm rahatsızlıklarının tedavisi için pazarlandığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı, Abbott'un özel bir satış ekibi görevlendirerek ilacı bakımevlerinde pazarlattığını belirtti.

Bu ekibin, Depakote'nin güvenli ve etkili kullanımı konusunda herhangi bir güvenilir bilimsel veri olmaksızın, ilacın yaşlı bunama hastalarındaki panik durumlarında kullanılabileceği yönünde telkinde bulunduğu bildirildi.

'Sağlık ve etik kuralları çiğnendi'

Savcı Timothy Heaphy, 1998'den 2006'ya kadar ilaç şirketinin bu yasadışı yöntemi aktif olarak kullandığını söyledi.

Bu olayın açığa çıkmasını sağlayan şirket çalışanlarını temsil eden avukat Reuben Guttman, ilaç şirketinin yaşlılar ve çocuklar gibi en hassas kesimleri hedef aldığını belirtti.

Guttman, şirketin "en temel sağlık ve etik kurallarını çiğnediğini" ifade etti.

Mahkeme tutanakları, Abbott ilaç şirketinin Depakote adlı ilacı şizofreni tedavisi için de pazarladığını, oysa yapılan bilimsel deneylerde ilacın diğer antipsikotik ilaçlardan daha etkili olmadığının görüldüğü belirtiliyor.

Abbott Laboratuvarı'nın, 800 milyon dolar federal ve eyalet hükümetlerine, 700 milyon dolar kriminal ceza ve 100 milyon dolar da tüketici koruma mevzuatı kapsamında toplam 1,6 milyar dolar tazminat ödemesine karar verildi.