Amerikan haber ajansı: Türkiye, Akdeniz'de korkuya neden oluyor

T24 - AP, Fukuşima’daki nükleer facianın ardından Türkiye’nin de yakınından fay hattı geçen Akkuyu’ya nükleer santral kurma girişiminin tüm Akdeniz’de korkuya neden olduğunu yazdı.



Amerikan haber ajansı AP, Japonya’da tsunaminin vurduğu Fukuşima nükleer santralında yaşanan felaketin ardından, Türkiye’nin yakınından fay hattı geçen Akkuyu’ya nükleer santral inşa etme planının Akdeniz’i korkuttuğunu yazdı. ‘Türklerin nükleer planları Akdeniz’de korku yaratıyor’ başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı: “Yunanistan ve Kıbrıs bu hareketin felakete yol açacak bir kumar olduğunu söylüyor ve AB’den, bu aday ülkenin planını dikkatle incelemesini istiyor. Türk yetkililer ise santralın güvenli ve ülkenin güçlü ekonomik gidişatı için gerekli olduğunu savunuyor.”





‘Türkiye dikkat çekiyor’



Yunanistan ve Kıbrıs’ın Akkuyu’daki santral projesine sertçe karşı çıktığı ve bütün Avrupa’nın nükleer santralların güvenliğini tartıştığı hatırlatılan haber-analize şöyle devam edildi: “Fransa’nın Akdeniz’e pek de uzak olmayan birçok nükleer santralı var, Türkiye’nin komşuları olan Ermenistan ile Bulgaristan’ın da santralları var ve Akdeniz’in çevresindeki birçok ülke de santral inşa etmek istediklerini dile getirdi. Fakat Türkiye’nin planı depremlerinden ötürü özel olarak dikkat çekiyor.”



Analizde ayrıca, Başbakan Erdoğan’ın tepkilere cevaben, “Merak ediyorum nükleer enerjiye karşı olanlar radyasyon riski nedeniyle bilgisayar kullanmıyor ya da televizyon izlemiyorlar mı?” dediği ve 1986’da yaşanan Çernobil faciası sonrasında bir bakanın radyasyondan etkilenmediğini kanıtlamak için kamera önünde çay içtiği hatırlatıldı.







