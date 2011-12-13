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Dünya

Amerikan güvenlik şirketi Blackwater'ın adı yine değişti McLEAN (A.A) 

13 Aralık 2011 01:34

-Amerikan güvenlik şirketi Blackwater'ın adı yine değişti McLEAN (A.A) - 12.12.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 2007 yılında 17 Iraklı sivili öldürmekle suçlanan Amerikan güvenlik şirketi Blackwater yine ismini değiştirdi. Nisur Meydanı'nda 17 sivilin öldürülmesinden sonra ismini Xe hizmetleri olarak değiştiren ve Irak'ın ülkede çalışmasını yasakladığı şirketin yeni ismi Academi oldu. Yunan filozofu Eflatun'un eseri Akademi'den esinlenildiği belirtildi. Şirketin üst yöneticisi Ted Wright, bir grup yatırımcının, firmayı kurucusu Erik Prince'ten satın aldığı 2010 Aralık ayından bu yana firmanın geçirdiği değişimleri yansıtacak bir ismi tercih ettiklerini söyledi. Wright, bunun tamamen yeni sahipleri ve yönetim kuruluyla yeni bir şirket olduğunu söyledi. Prince'in Kuzey Carolina'da 1997 yılında kurduğu Blackwater şirketi, ABD'nin savaş bölgelerindeki hükümet görevlilerine eğitim ve koruma sağlıyordu. Blackwater görevlilerinin 2007'de Nisur Meydanı'nda 17 Iraklı sivili öldürmesinden sonra Irak, şirketi yasaklamıştı. Şirket, Blackwater isminin lekelendiği gerekçesiyle 2009 yılında adını Xe olarak değiştirmişti.

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