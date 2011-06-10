-AMERİKAN GÜÇLERİ EL KAİDE HEDEFLERİNİ VURDU WASHINGTON (A.A) - 09.06.2011 - ABD güçlerinin Yemen'in güneyinde geçen hafta El Kaide güçlerini vurduğu bildirildi. AP'nin Amerikalı yetkililere dayanarak verdiği habere göre El Kaide'nin, Yemen'deki muhalif ayaklanmalarından çıkar elde edememesi için operasyonların düzenlendiği belirtildi. 3 Haziran'daki saldırıda El Kaide'nin orta düzey üyelerinden Ebu Ali el Harithi'nin öldürüldüğünü belirten yetkili, bunu 5 Haziran'da bir insansız hava aracı saldırısının izlediğini belirtti. Bu operasyonların ABD açısından bir politika değişikliği veya uluslararası terörizme karşı mücadelede belirli bir yoğunlaştırma anlamına gelmediğini, saldırıların, elde edilen istihbarat doğrultusunda hedeflerin vurulmasından ibaret olduğunu belirtti.