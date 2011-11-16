-Amerikan Gizli Servisi: ''Şüpheli yakalandı'' WASHİNGTON (A.A) - 16.11.2011 - Beyaz Saray yakınlarında duyulan silah sesi ve Amerikan Gizli Servisi'nin Beyaz Saray'ın dış pencerelerinden birinde kurşun geçirmez camda bulduğu merminin ardından hakkında yakalama emri çıkarılan kişinin yakalandığı bildirildi. Amerikan gizli servisi yetkilileri, şüpheli Oscar Ortega Hernandez'in Pennsylvania eyaletinin güneybatısında bir otelde yakalandığını söyledi. Görgü tanıkları, cuma günü Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyduklarını, ardından bölgeden iki aracın hızla geçtiğini gördüklerini söylemişti. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından olay bölgesinde Kalaşnikof marka bir tüfek bulunmuştu.