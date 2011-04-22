-AMERİKAN GENELKURMAY BAŞKANI BAĞDAT'TA BAĞDAT (A.A) - 21.04.2011 - Amerikan Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen, Iraklı liderlerin, bu yılın sonunda Irak'ı terketmesi planlanan Amerikan askerlerinin daha sonra da ülkede kalmasını istiyorlarsa bunu ciddi olarak tartışmaları gerektiğini söyledi. Pakistan ziyaretini tamamladıktan sonra Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Mullen, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüşmeden önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin hala Irak'ta kalan 47 bin civarında askerini 2011 yılının sonuna kadar çekmeyi planladığını belirterek, bu kararla ilgili herhangi bir değişikliğin Irak'a bağlı olduğunu ifade etti. Mullen, Iraklı liderler ve Irak halkının askerlerin çekilmesiyle ilgili farklı düşünceleri varsa, bu konuda anlamlı bir diyalog girişimi başlatmak zorunda olduklarını kaydetti.