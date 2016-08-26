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Dünya

Amerikan gemisi İran gemisine ateş açtı!

Son bir yılda İran ile Amerikan gemileri birkaç kez daha karşı karşıya gelmiş, bunlardan birinde 10 Amerikalı denizci İran sularına girince kısa süre gözaltına alınmıştı

26 Ağustos 2016 03:38

İran Devrim Muhafızları'na ait bir geminin, ABD’ye ait bir savaş gemisine İran Körfezi'nde yaklaşması üzerine, üç kez uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Hürriyet'in haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran'a ait geminin Amerikan Donanması'na ait "USS Squall "adlı gemiye, 100 metre kadar yaklaşarak, "Tacizde bulunduğunu" belirtti. Amerikalı yetkili, çarşamba günü meydana gelen olayda, Amerikan gemisinden üç kez uyarı ateşi açıldığı bilgisini paylaştı. 

Uluslararası sulardaki olayda, ABD'ye ait bir başka devriye gemisi ile Kuveyt'in bir gemisinin daha taciz edildiğini savunan Amerikalı yetkili, İran gemisiyle telsiz irtibatı kurulduğunu ve ikaz fişeği atıldığını, buna rağmen bölgeden ayrılmaması üzerine de denize üç kez uyarı ateşi yapıldığını kaydetti. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, İran'ın son olaydaki niyetini bilmediklerini, bu tür durumların gereksiz yere gerilimi artırdırdığını ifade etti. 

Hürmüz Boğazı'nda salı günü meydana gelen benzer bir olayda da İran Devrim Muhafızları'nın dört gemisinin "USS Nitze" adlı Amerikan gemisine hızla yaklaşarak, önleme yaptığı, İran gemilerinin Amerikan destroyerine 300 metre yaklaştıktan sonra 10 kez ikaz fişeği ateşlendiği, bunun üzerine İran gemilerinin döndüğü açıklanmıştı. 

Son bir yılda İran ile Amerikan gemileri birkaç kez daha karşı karşıya gelmişti. Bunlardan birinde 10 Amerikalı denizci İran sularına girince kısa süre gözaltına alınmıştı. 

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ABDİranSavaş gemisiİran Körfezi

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