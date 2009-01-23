Amerikan gazetelerinde Obama bereketi

Gazete sanayiini takip eden ABD'nin en eski gazetesi "Editor and Publisher"ın internet sitesindeki habere göre, Obama'nın seçildiği günün ertesinde fazladan 400 bin basan Chicago Tribune, yemin töreninin ertesi günü 475 bin fazladan bastı.Gazetenin iletişim müdürü Michael Dizon, seçim günü olan talebin kendilerini çok şaşırttığını, bu sefer hazırlıklı olmak istediklerini söyledi.Editör Michael Cooke'ın verdiği bilgiye göre, normalde 420 bin satan Chicago Sun-Times da tirajını iki kattan fazla artırarak 950 bine yükseltti.Tirajını artıran gazetelerden biri de, normalden 800 bin daha fazla basarak 2 milyon tirajla çıkan New York Times idi.Gazete yetkililerinden Catherine Mathis, birçok gazete standının taleple başa çıkamadığını, gazetelerin hemen tükendiğini belirterek, "Perakende talep normalin üç-dört katıydı" dedi.Bir hafta önce nehre düşen Amerikan havayolları uçağının birinci sayfadan en büyük fotoğrafını basan Wall Street Journal, bu kez yine bir ilke imza atarak en büyük başlığı attı.Dow Jones gazetesi de, nadir bir şekilde 5 sütuna "Başkan Barack Obama" başlığı attı. Sözcü Robert Christie, bu başlığın gazetenin şimdiye kadar attığı en büyük başlık olduğunu sandığını söyledi. Gazete, Washington D.C. bölgesi için fazladan 200 bin bastı.Washington D.C. gazeteleri Washington Post ve Washington Times, aynı başlığı kullandı: "Obama Görevde". Washington Times Salı ve Çarşamba günleri tirajını 100 binden 300 bine çıkardı. Washington Post yetkilileri ise tirajları konusunda henüz bilgi vermediler.Normalde 2,3 milyon basan USA Today, yemin töreni ertesinde 3 milyon basarken, Los Angeles Times normalden 350 bin fazla bastı."Bay Başkan" başlığıyla çıkan Commercial Appeal da tören ertesinde 100 bin fazla baskı yaptı.