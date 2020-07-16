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Spor

Amerikan Futbol Ligi NFL'de 72 oyuncuda Koronavirüs tespit edildi

16 Temmuz 2020 23:31

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) 72 oyuncunun yeni tip Koronavirüs (Covid19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Amerikan Futbolu Ligi Oyuncular Birliğinden (NFLPA) yapılan açıklamada; 10 Temmuz'dan itibaren yapılan testlerde 72 oyuncuda yeni tip Koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantinaya alındığı ve  salgına karşı yeni önlemler içeren bir protokolün hazırlanması için NFL ile ortaklaşa çalışmalara başlandığı ifade edildi.

NFL'de oyuncuların, yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz'da antrenman kamplarına alınması bekleniyor. Yeni sezonun ise 10 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

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