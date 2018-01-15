Amerikan finans kuruluşu Citigroup'tan dolar/TL tahmini

Amerikan finans kuruluşu Citigroup, turizm gelirlerindeki artış ve uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemleri nedeniyle TL'nin dolar karşısında daha yüksek seviyelere çıkabileceği yönünde görüş bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Amerikan finans kuruluşu Citigroup'un analistleri, Türkiye'nin eurobond eğrisinde yataylaşma yönünde pozisyon alınmasını önerdi. Notta, dış siyasi unsurların Türkiye varlıkları üzerinde gelecek aylarda etkili olabileceği belirtilerek 2018'de gerçekleşme ihtimali olan erken seçimlerin ardından gelecek herhangi bir zayıflığın bir alım fırsatı olarak görülmesi gerektiği kaydedildi.

Banka analistleri; turizm gelirlerindeki hızlanmayla birlikte yurt içi dolar arzında ilerleme kaydedilmesi ve TCMB'nin uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemleri ile dolar talebinde geri çekilme sağlanabilecek olması gibi sebeplerle, TL'nin dolar karşısında daha yüksek seviyelere çıkabileceği yönünde görüş bildirdi.