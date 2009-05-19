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Ekonomi

Amerikan Express 4 bin personeli işten çıkaracak

American Express, bu yıl 800 milyon dolarlık tasarruf planı kapsamında 4 bin personelini işten çıkaracak.

19 Mayıs 2009 03:00

ABD'li kredi kartı şirketi American Express, bu yıl 800 milyon dolarlık tasarruf planı kapsamında 4 bin personelini işten çıkaracak.

New York merkezli şirketin işten çıkaracağı personel sayısı, şirketin mevcut küresel çalışma gücünün yaklaşık yüzde 6'sına denk düşüyor. Şirket, geçen yıl ekim ayında da 7.000 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

Maaş artışlarını erteleyen ve işe almaları durduran şirket, yatırım harcamalarını azaltmayı ve profesyonel hizmet ve seyahat dahil işletme maliyetlerinde daha fazla kesintiye gitmeyi planlıyor.

American Express, bu yılın ilk çeyreğinde karının yüzde 63 düştüğünü bildirmişti.

Bu arada Hollanda'da devlet kontrolündeki ABN AMRO bankası üç yılda personel sayısını 6.500 ve maliyetlerini yüzde 20 azaltmayı planlıyor. İşçi sendikası CNV, bankanın üç yılda 6.500 personeli işten çıkarmayı planladığını açıklarken, bankadan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hollanda hükümeti, geçen yıl ekim ayında Fortis grubunun ABN AMRO'daki hisseleri dahil Hollanda'daki sigortacılık ve bankacılık faaliyetlerini satın almıştı.

Hollanda hükümeti, en sonunda Fortis Bank Nederland ve ABN AMRO'yu birleştirmeyi, daha sonra yeni bir banka olarak satmayı planlıyor.ABN AMRO bankası, 2008 yılı sonu itibariyle bütün dünyada 57 bin, Fortis Bank Nederland ise 10 bin kadar kişiye istihdam sağlıyor.

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