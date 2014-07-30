Amerikan ekonomisi yüzde 4 büyüdü dolar yükseldi

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. Dolar uluslararası piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazanırken TL karşısında da 2.13 TL'nin üzerini gördü.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek beklentileri aştı. ABD gayrisafi yurtiçi hasılası yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4 büyürken bu büyüme hızı geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme olarak kaydedildi.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde özellikle aşırı soğuk hava koşulları sebebiyle yüzde 2'nin üzerinde küçülmüştü. ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte toparlanmasında tüketim harcamalarındaki hızlı yükseliş önemli rol oynadı.

Dolar yükseldi

ABD ekonomik büyüme verileri açıklandıktan sonra dolar uluslararası piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Bugün 2.11 TL'den işlem gören dolar verinin açıklanmasının ardından 2.1350 TL'ye kadar yükselerek uluslararası piyasalarda son 12 günün en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD büyüme rakamlarını değerlendiren İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan Fed'in ikinci çeyrek büyüme verisini birinci çeyrekle birlikte okuyacağını düşündüğünü belirtirken "Bu Fed'in 'sorun yok' görüşünü destekleyen bir seviye. Ancak "ön görülemeyen bir süre" için gevşek para politikasını savunmak giderek zorlaşıyor. Endeksler ise 2015 2 yarısı veya 3. çeyreğinde artış bekleyerek hata ediyor" diye konuştu.

FED bekleniyor

Öte yandan ABD'de bugün merkez bankası Fed'in Açık Piyasa Komitesi Temmuz kararları da açıklanacak. Fed'in bu ayki kararlarında tahvil alımını 10 milyar dolar daha azaltıp aylık 25 milyar dolara çekmesi bekleniyor. Kararlardan sonra Fed Başkanı Janet Yellen basaın toplantısı yapmayacak. Bu nedenle Fed'in yazılı açıklamasında yer alacak faiz vurguları piyasalar tarafından dikkatle izlenecek.