Amerikan ekonomisi küçüldü

Amerikan ekonomisi üçüncü çeyrekte küçüldü. Temmuz – Eylül döneminde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,3 oranında düşüş gösterdi.



Amerika Ticaret Bakanlığı raporu Amerikan ekonomisinin durgunluğa girebileceğine işaret ediyor. Bazı ekonomistler istihdam verilerine de bakarak ekonominin durgunluğa girdiğini savunuyor. Bir önceki çeyrekte GSYH yüzde 2,8 oranında büyümüştü.



Bu arada, Amerika’da tüketici harcamalarının da düştüğü bildiriliyor. Öte yandan, Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda işsizlik sigortasına başvuranların sayısının 3,7 milyona yükseldiğini gösterdi.



Dün, Amerikan Merkez Bankası temel faiz oranını yüzde 0,5 oranında indirmesi borsaların yükselmesine yol açtı.



Japonya’da Tokyo borsası günü yüzde 10 değer artışıyla kapadı.



Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore borsaları da yüzde beşle 13 arasında değer kazandı.

Hisse senetleri fiyatları Londra, Paris ve Frankfurt borsalarında da bir miktar arttı.

Çin Merkez Bankası da dün faizlerde kesinti yaptı. Avrupa Merkez bankasının, faiz oranlarını gelecek hafta düşürmesi bekleniyor.

