Amerikan destroyeri boğazı geçti

ABD Donanması, savaş gemisinin Karadeniz'e geçişinin “rutin bir intikal” olduğunu açıkladı.
Açıklamada intikalin Ukrayna krizinden önce planlandığı belirtildi.
USS Truxtun adlı Amerikan destroyerinin yaklaşık 300 kişilik mürettebatı bulunuyor.
Geminin Karadeniz'de Rumen ve Bulgar donanmalarıyla birlikte bir eğitim misyonuna katılacağı belirtiliyor.
Amerikan savaş gemisi çeşitli limanlara uğrayacak ve önceden planlanmış tatbikatlara katılacak.
Salı günü de 2 Rus ve 1 Ukrayna gemisi boğazı geçerek Karadeniz sularına yol almıştı.