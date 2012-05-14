CBS kanalındaki iddia: Gülen cemaati devletten 150 milyon dolar yardım aldı

Amerikan televizyonu CBS'in dünyaca ünlü haber programı "60 Dakika" son kuşağında "Gülen İmparatorluğu"nu mercek altına aldı. Programda Fetullah Gülen’in ABD’deki okullar için devletten 150 milyon dolarlık yardım aldığı iddia edilirken, cemaat üyelerinin Gülen’i Gandi’ye ve Martin Luther King’e benzettiği ne değinildi.

Ntvmsnbc'de yer alan habere göre; Amerikan televizyonu CBS'in dünyaca ünlü "60 Dakika" haber programı 13 Mayıs'ta yayınlanan kuşağında 'Gülen Hareketi'ni ele aldı. CBS muhabiri Lesley Stahl ve yapımcı Shacher Bar-On tarafından hazırlanan haber programında Türkiye'den yola çıkılarak ABD'nin Teksas eyaletine uzanan yolda "Gülen Hareketi" mercek altına alındı.

Fethullah Gülen'in hoşgörü, dinler arası diyalog ve eğitime önem veren öğretisiyle sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde milyonlarca mürit oluşturduğu ve oluşturmaya devam ettiği belirtildi. "60 Dakika" programında Fetullah Gülen'in şu anda "Yaşayan en önemli 2-3 İslam aliminden biri" olduğu savunularak, müritlerine cami yerine, dünya genelinde okullar açma tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

'ABD'de 20 bin öğrencisi var'

Gülen Hareketi'nin sadece ABD'de 130 özel okula sahip olduğu vurgulanarak, söz konusu okullarda 20 binden fazla öğrencinin eğitim aldığı ve bu okullarda eğitim almak için 30 bin kişinin de sıra beklediği ifade edildi.

Fetullah Gülen'in öğretisi sayesinde "Gülen Hareketi"nin Türkiye'den Togo'ya, Tayvan'dan Teksas'a kadar dünya çapında 1000'den fazla özel okuluyla eğitim verdiği hatırlatılarak, bu okullarda din yerine matematik ve fizik okutulduğu vurgulandı. Gülen'in internet sayfasında müritlerine, "Fizik, matematik ve kimya öğrenmek Allah'a ibadettir" öğretisini aşıladığı belirtildi.

'Müritleri Gandi'ye benzetiyor'

Gülen'in Müslüman dünyasında güç kazanmaya devam eden ruhani bir lider olduğu iddia edilerek, milyonlarca müridinin onu Gandi ve ABD'li insan hakları savunucusu Martin Luther King gibi gördüğünün altı çizildi.

'Milyar dolarlık Gülen imparatorluğu'

Fetullah Gülen'in internet sayfasındaki öğretilerinden birinin, "Eğer zengin olmanın yollarını aramazsanız, bu Allah'ın gözünde günahtır" dediği belirtilerek, müritlerinin bu öğreti sayesinde Türkiye'nin ekonomik açıdan en güçlü gruplarından biri haline geldiği hatırlatıldı. Türkiye'deki milyar dolarlık Gülen İmparatorluğu'nun yüzlerce okulunun yanı sıra televizyon kanalları, bir büyük banka, ülkenin en büyük ticaret örgütü ve yine ülkenin en büyük gazetesine sahip olduğu belirtildi.

'Cemaat kapitalizmi seviyor'

Türkiye'de 25 yıl gazetecilik yapan Amerikalı gazeteci Andrew Finkel'in Fetullah Gülen hakkındaki görüşlerine de "60 Dakika" programında yer verildi. "Gülen Hareketi kapitalizmi seviyor" diyen Finkel, "Farklı bir açıdan baktığımızda Gülen Hareketi, dini bir cemaatten çok, bir 'iş kurma ağı' gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

'Devletten 150 milyon dolar yardım'

ABD'de Gülen'in eğitim veren okullarının devletten 150 milyon dolar yardım aldığı belirtilerek, son dönemde bu konunun ABD'li yetkililer tarafından mercek altına alındığı ve bazı kesimler tarafından eleştirildiği iddia edildi. Gülen Hareketi'nin okullarını kullanarak, ABD'ye birçok mültecinin gelmesini ve çalışma vizesi almasını sağladığı savunulan "60 Dakika" programında Fetullah Gülen'in kendisinin de yıllardır ABD'nin Pensilvanyia eyaletinde bir çiftlikte yaşadığı vurgulandı.

Programda Gülen'e binlerce kilometre uzaklıktaki bu çiftlikten Türkiye'yi yönetmeye çalıştığı eleştirilerine muhatap olduğu da belirtildi.

'Aramızda sadece bir kapı vardı'

"60 Dakika" haber programı için Gülen Hareketi'ni araştıran CBS muhabiri Lesley Stahl ve yapımcı Shacher Bar-On, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir çiftlikte yaşayan Fetullah Gülen'le de görüşmek istedi. Gülen'le görüşmenin çok zor olduğunun bilincinde olduklarını belirten iki gazeteci, "Çiftliğe alındığımızda çok heyecanlandık. Bizi ondan ayıran sadece bir kapı vardı" dedi.

'Çalışmasının meyvesini görmek istemiyor'

Muhabir Lesley Stahl, çiftlikte Gülen Hareketi'nden Bekir Aksoy'la görüştüklerini söyleyerek, Aksoy'un kendilerine, "Kapının ardındaki adamın gizli bir ajandası yok. Bu okullardan tek birini bile ziyaret etmiş değil. Çalışmasının meyvesini görmek istemiyor. Sadece insanlık için konuşuyor ve cesaretlendiriyor" şeklinde konuştu.