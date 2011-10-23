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Dünya

Amerikan Büyükelçiliğinden terör tehdidi uyarısı NAİROBİ (A.A)

23 Ekim 2011 02:21

-Amerikan Büyükelçiliğinden terör tehdidi uyarısı NAİROBİ (A.A) - 22.10.2011 - Kenya'daki Amerikan Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına terör tehdidi uyarısında bulundu. Kenya birliklerinin Somalili askerlerle birlikte aşırı dinci Eşşebab militanlarına karşı sınır ötesi operasyon başlatmasının ardından yayımlanan elçilik açıklamasında, Kenya'da yaşayan ya da bu ülkeyi ziyaret eden Amerikan vatandaşlarına "alışveriş merkezleri ya da gece kulüpleri gibi yabancıların topluca bulunduğu yerlere misilleme saldırıları yapılabileceği" uyarısında bulunuldu. Kenya, yabancıların kaçırılmasının ardından Somali'deki Eşşebab militanlarına karşı Somali askerleriyle birlikte yaklaşık bir hafta önce operasyonlar başlatmıştı.

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