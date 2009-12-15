Amerikan Bürosu açılışında arbede

Gaziantep Üniversitesi'nde Amerikan Bilgi Bürosu'nun açılışında Amerika karşıtı sloganlar atarak içeri girmek isteyen bir grup öğrenciye polis müdahale etti.



Yaka paça yere yatırılan bir öğrenci polislere uzun süre direnirken, diğer öğrenci grubu arkadaşlarını kurtarmak isteyince arbede yaşandı.



ABD Büyükelçiliği Başmüsteşarı Doug Siliman ve Adana Başkonsolosu Daira Darnell Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü içerisindeki Amerikan Bilgi Bürosu'nu Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun ile birlikte hizmete açtı. Geniş güvenlik önleminin alındığı açılış sırasında bir grup öğrenci ellerinde dövizlerle "Katil ABD üniversiteden defol", "Kahrolsun ABD uşakları", "Yankee go home", "Katil ABD, işbirblikçi AKP" sloganları atarak içeriye girmek istedi. Ancak öğrenciler, geniş güvenlik önlemi alan polislerin engeliyle karşılaştı. Öğrenciler protestolarını sürdürerek içeri girmeye çalışırken, bir başka öğrenci de 4 sivil polis tarafından yere yatırıldı. Polislerin güçlükle zaptettiği öğrenci, açılışı yapılan bilgi bürosu önünde slogan atmaya devam ederken, önce ağzı kapatıldı, daha sonra uzaklaştırılmak istendi.



Bu sırada diğer öğrenciler arkadaşlarını kurtarmak isteyince polislerle protestocular arasında kısa süreli arbede yaşandı. Öğrenciler bir süre gösterilerini sürdürdükten sonra uzaklaştırıldılar.



ABD Başmüsteşarı Doug Siliman ve Konsolos Daria Darnell, açılışın ardından geniş güvenlik önlemleri altında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne geçerek öğrencilere yönelik 'Obama yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası' konulu konferansa katıldı.



Başmüsteşar Siliman konferansta yaptığı konuşmada, Obama'nın nükleer silahların önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunduğunu belirterek, "Nükleer silahlardan tamamen arındırılmış bir dünya sağlamak için şimdi harekete geçmezsek daha önce önce görmemiş olduğumuz yıkıcı terör ve savaşlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu korkutucu sonucun meydana gelmemesi için kırılgan olan uluslararası bir konsensus var. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalayan 189 ülke tarafından da bu kaygılar dile getiriliyor. Bu anlaşma hem bazı hakları, hem de bazı sonuçları beraberinde getiriyor" dedi.



Başmüsteşar Siliman, konuşmasının ardından öğrencilerin Amerika'nın politikalarına yönelik sorularını yanıtladıktan sonra Konsolos Darnell ile birlikte eskort eşliğinde öğrencilerle karşı karşıya getirilmemek için üniversitenin farklı bir çıkış kapısından ayrıldı.