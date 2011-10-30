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Dünya

'Amerikan Baharı' kar altında

Haftalardır Wall Street eylemcilerinin başlattığı Amerikan Baharı ile anılan New York'a kar yağdı.

30 Ekim 2011 03:00

T24 - Haftalardır Wall Street eylemcilerinin başlattığı Amerikan Baharı ile anılan New York'a kar yağdı. Erken gelen kar yağışı nedeniyle eyaletin kimi yerlerinde kar kalınlığı 2,5-7,5 santimetre arasında. Kar nedeniyle Zuccoti Parkı'nı mesken edinen eylemcilerin koşulları da zorlaştı.
 

New York'ta sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağmur daha sonra kara dönüştü ve eyaletin çeşitli bölgelerine 2,5-7,5 santimetre arasında kar yağdı.


Kar yağışı uzun süre devam ettikten sonra yerini yine sağanak yağmura bıraktı. Kentin başta Central Park olmak üzere pekçok yerinde ağaç dallarının karın ağırlığına dayanamayarak kırılması yüzünden birkaç kişinin yaralandığı ve arabaların hasar gördüğü de bildirildi.


Bu arada ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğini, işsizliği ve Wall Street'i protesto etmek amacıyla kentin finans merkezi Wall Street bölgesindeki Zuccotti Parkı'nda 40 günü aşkın zamandır kalan eylemciler de soğuyan hava, şiddetli yağmur ve kar nedeniyle tentelerin altına ve ufak çadırlarının içine sığınıyorlar.


Hafta sonunda New York Belediye ekiplerinin parka ısı veren 6 jeneratörü tehlikeli bulması nedeniyle parktan kaldırmasının ardından eylemcilerin yaşam koşulları da iyice zorlaştı.

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