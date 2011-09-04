Amerikan askerleri Kandil yolunu tuttu!

T24 - Irak’taki Amerikan güçlerinin sözcüsü Tuğgeneral Jeffrey Buchanan, “PKK’nın Türkiye’ye yönelik terörist faaliyetlerini önlemek için Irak ordusu ve Peşmerge güçleri ile koordineli olarak ‘hükümet kontrolü altında olmayan’ bölgelerde devriye gezmeye başladık” dedi.







Vatan gazetesinin haberine göre; 2003 yılında gerçekleşen Irak işgalinden bu yana Ankara yönetiminin ABD’den en önemli talebi Kuzey Irak’ta rahat bir şekilde ikamet eden binlerce terör örgütü militanına karşı harekete geçilmesiydi. Bu talep 8 yıl sonra hayata geçiyor.



PKK’nın son dönemde artan saldırıları ve ardından Türk jetlerinin Kandil’e yönelik hava operasyonlarının ardından Amerikan ordusu da PKK’ya karşı önlem alma kararı aldı. Buna yönelik açıklama Irak’taki Amerikan güçlerinin sözcüsü olan Tuğgeneral Jeffrey Buchanan tarafından yapıldı. Radio Free Europe’a konuşan Buchanan, Kuzey Irak’ta yerleşik terör örgütünün Irak sınırı aşıp Türkiye’ye saldırı düzenlemesini engellemek amacıyla Amerikan askerlerinin, Irak ordusu ve Kuzey Irak yönetimine bağlı Peşmerge güçleri ile koordineli olarak devriye gezdiklerini duyurdu.



Buchanan daha önce ne Peşmerge ne de Irak askerleri tarafından kontrol edilen bu topraklar için “disputed areas” (sürtüşme yaratan bölgeler) tabirini kullandı.

İran’dan destek yok



Radio Free Europe’a verilen özel demeçte Amerikalı general bu uygulamaya yönelik kararın ABD hükümeti, Irak hükümeti ve Türk hükümetinin ortak müzakereleri sonucu alındığını kaydederek, “Hem Irak hem de Türk halkına yönelik tehdit oluşturan teröristlere önlem alma kararı 3 hükümetin koordinasyonuyla sağlandı” dedi.



Buchanan, PKK’nın İran’a yönelik eylemleri de olduğunu hatırlatarak, “Ancak bu konuda İran hükümeti ile Irak arasında bir işbirliği olduğu bilgisine sahip değilim” ifadesini kullandı.



Buchanan Amerikan askerlerinin Diyala, Kerkük ve Nineva gibi etnik açıdan karmaşık yapılı bölgelerde de daha önce yapılan anlaşmalar uyarınca devriye gezdiğini hatırlatarak, “Ancak bu anlaşmanın süresi yıl sonunda doluyor. Bu nedenle Irak hükümeti ile ABD arasında görev süresinin uzatılması için yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var” dedi.



Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin partisinden Hüseyin el Safi de yaptığı açıklamada, “ABD uluslararası anlaşmalar uyarınca Irak’ın istikrarını ve güvenliğini sağlamak zorundadır” diye konuştu. Fakat aynı partiden Muhammed Sayhud, “2011 sonrasında bu bölgelerde Amerikan askerlerinin bulunması söz konusu bile olamaz” ifadesini kullandı. Kürt Parlamentosu’ndan Burhan Shawi ise, “Irak güçleri henüz tek başına kendi sınırlarını koruma yetisine sahip değil” dedi.



