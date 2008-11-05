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Dünya

Amerikan askerleri, eve dönmeyi umuyor

Irak'taki Amerikan askerleri, Barack Obama'nın ülkelerindeki başkanlık seçiminden zaferle çıkmasının ardından eve dönmeyi bekliyor.

05 Kasım 2008 02:00

Irak'taki Amerikan askerleri, Barack Obama'nın ülkelerindeki başkanlık seçiminden zaferle çıkmasının ardından eve dönmeyi bekliyor.

Demokrat Partili Barack Obama, başkan seçildiği takdirde, Irak'taki askerlerin mümkün olduğunca çabuk, ancak sorumlu bir şekilde ülkeye döneceği sözünü vermişti.

Geçen yıl, Irak'taki askerleri göreve başladığı tarihten itibaren 16 ay içinde ülkeden çekmeyi vadeden Obama'nın ilk başta gerçekçi bulunmayan sözleri, şu günlerde Irak ve Amerikan hükümetleri arasında müzakere edilen güvenlik anlaşmasında Irak hükümetinin önerdiği zaman çizelgesiyle örtüşüyor.

Obama'nın seçilmesini heyecanla karşılayan askerlerin, "McCain seçilseydi daha uzun yıllar buradaydık" dedikleri belirtiliyor.

Irak'ta 150 bin civarında Amerikan askeri bulunuyor.

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