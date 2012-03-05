Amerikan askerine çuval geçirme girişimi

T24 - Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne 3 gün önce gelen ABD savaş gemisi "USS Sullivans"ndan dün pazar akşam saatlerinden geminin komutanı Yarbay Derick Armstrong ile birlikte çıkan yaklaşık 80 Amerikalı asker, Barlar Sokağı'ndaki disko ve eğlence merkezlerine akın etti. Emniyet Müdürü Ömer Akgün ve Müdür Yardımcısı Nevzat Erem'in öncülüğünde yaklaşık 350 resmi ve sivil polis, ABD askerlerinin güvenlikleri konusunda Barlar Sokağı'nda önlem aldı.

Amerikan askerlerinin barlar sokağında gezinmesi üzerine Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Muğla İl Başkanı Safa Parlak'ında aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişi Kumbahçe Sahili'nde biraraya geldi. Amerikan askerine çuval geçirdiği gerekçesiyle 16 yıl hapis cezası ile yargılanan Parlak yaptığı açıklamada, "Ülkemizin topraklarında bizi değil, Amerikan askerini korumaya çalışan polisin ne amaca hizmet ettiğini anlayabilmiş değiliz. Ben ve arkadaşlarımın gözaltına alınması önemli değil. ABD askerine gördüğümüz her yerde ilk fırsatta çuval geçirmeye devam edeceğiz" dedi.



Çuvallar ceketlerden çıktı



Açıklamanın ardından Azmakbaşı Mevkii'ne giden topluluk, saat 23.00 sıralarında ceketlerinin içine sakladıkları çuvalları çıkartarak ABD askerine geçirmeye çalıştı. Bunun üzerine guruba polis sert müdahelede bulundu. Yerlere yatırılan grup üyeleri, `Mustafa Kemalin Askerleriyiz', `Katil Amerika', 'Amerikanı İtleri Yıldıramaz Bizleri', 'Atatürk Gençliği Susturulamaz' sloganlarını attı. Gözaltına alınmaya direnen grubu polis güçlükle kelepçeledi. Bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarıda bazı polis memurları tarafından tartaklandı, görüntü almaları engellenmeye çalışıldı.



11 kişi gözaltına alındı



Yaklaşık 20 dakika süren arbedenin ardından TGB Muğla İl Başkanı Safa Parlak ile Doğukan Ertan, Serhat Çığla, Ahmet Şen, Birkan Durhan, Çağrı Büyük, Erdinç Akman, Cem Dikmen, Şiran Kayaş, Recai Altundaş ve Ali Dirim gözaltına alındı. 11 kişi ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olay yerinden kaçan 9 kişinin ise arandığı belirtildi.



Emniyet müdürü açıklama yaptı



Emniyete götürülen 11 kişiden 6'sı yaralanmaları nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye elinde çuval ile gelen Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise "Bu çuvaldan Amerikan askeri korkması gerekirken, korkan bizim polis Atatürkçü gençlere darp ve şiddet kullanarak gözaltına almasını kınıyoruz. ABD askerine Atatürk gençliğinin verdiği çuvallı tepki ve eylemi destekliyoruz. Bu gençlerle gurur duyuyoruz, polisin uyguladığı bu şiddet yanıtsız kalmamalı" dedi. Gazetecilere yapılan sert müdahaleyle ilgili açıklama yapan Müdür Akgün, "Biz basını engellemeye çalışmadık. Yanlış anlaşılma olmuş galiba" dedi.

ABD askerlerinin saat 00.00'dan önce tamamının gemiye girdiği görüldü.