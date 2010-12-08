-AMERİKAN ASKERİ YAĞ ALDIRIYOR ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Amerikan askerleri, Amerikan ordusunun belirlediği kilo standartlarına uymak için çareyi yağ aldırma operasyonları ve zayıflama haplarında arıyor. Ordu mensupları için hazırlanan "Army Times" adlı haftalık gazetenin önceki günkü sayısında yeralan bir yazıda, Amerikan askerlerinin yağ aldırma operasyonları ve zayıflama haplarının yanı sıra, idrar sökücüler ve hatta kendilerini aç bırakma gibi yöntemlere başvurarak, Ordu Fiziki Zindelik Testini geçmeye ve kariyerlerini korumaya çalıştıkları belirtildi. ABD'de çıkan "Military Medicine" adlı dergin 2009 tarihli askeri zindeliğe ilişkin yayınladığı bir rapora göre Amerikan ordusundaki kadın ve erkek subayların üçte birinden fazlasının, ABD Kara Kuvvetlerinin belirlediği kilo standartlarının üstünde ağırlığa sahip olduğunu yazan gazete, askerlerin, "belirlenen vücut yağ oranlarını aşmaları durumunda liderlik rolleri üstlenmeye hak kazanamadıklarına veya terfi edemediklerine" dikkati çekti. Hatta subayların, iki ay içinde önemli miktarda kilo kaybetmemeleri durumunda ordudaki işlerini kaybettiklerini belirten gazete, 1992 ile 2007 yılları arasında belirlenen kilo standartlarına ulaşmayı başaramayan 24 bin askerin ordudaki görevlerine son verildiğine işaret etti. Gazeteye açıklamada bulunan komutanlar ile doktorlarsa sağlıksız kilo kaybetme yöntemlerinin risklerine işaret etti. Amerikan ordusu Tıp Komutanlığı'nın baş diyetisyeni Albay George Dill, gazeteye yaptığı açıklamada, sözkonusu problemin ne kadar yaygın olduğunun anlaşılmadığı uyarısında bulunarak, ellerinde askerlerin başvurduğu aşırı diyet ve kozmetik cerrahi gibi yöntemler hakkında gözleme dayalı yeterli verinin bulunmadığından yakındı. Dill, ''Askerler bu yöntemlere başvurduklarını, kendi kilo problemlerinin açığa çıkmasını istemedikleri için gizliyorlar'' diye konuştu. Ordu Fiziki Zindelik Araştırma Enstitüsü yöneticisi Emekli Albay Dr. Thomas Williams da gazete yaptığı açıklamada, ''Askerlerin görünüşlerinin düzgün olmasını istiyoruz. Ancak kendilerini iyi hissetmeye, düzgün performans sergilemeye de ihtiyaçları var. Bunu bir hap veya tıbbi bir operasyonla elde etmeniz mümkün değil'' dedi.