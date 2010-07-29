-AMERİKAN ASKERİ KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ ELMENDORF HAVA ÜSSÜ (A.A) - 29.07.2010 - ABD'ye ait bir askeri kargo uçağı, ABD'nin Alaska eyaletinin en büyük kenti Anchorage'daki Elmendorf Hava Üssü'nde düştü. Alaska Ulusal Muhafız gücünden Binbaşı Guy Hayes, C-17 tipi kargo uçağının düştüğünü doğruladı. Hava Yüzbaşı Uriah Orland da basına yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 4 kişinin durumları hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Orland, eğitim uçuşu yaptığı sırada yerel saatle 06.14'de düşen uçaktan 2 saat sonra bile ilk sinyalleri almaya devam ettiklerini belirtti.