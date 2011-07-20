T24 LogoT24 Logo
Dünya

AMERİKAN ASKERİ HASTANESİ KAPANIYOR WASHINGTON (A.A)

20 Temmuz 2011 01:53

-AMERİKAN ASKERİ HASTANESİ KAPANIYOR WASHINGTON (A.A) - 19.07.2011 - ABD'nin ünlü askeri hastanesi Walter Reed, 102 yıl hizmette kaldıktan sonra Eylül ayında nihai olarak kapılarını hastalara kapatma kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, başkent Washington yakınlarında bulunan ve 102 yıl savaşlarda yaralanan askerlerin tedavi edildiği hastanenin 15 Eylül'de kapatılacağı belirtildi. Hastanenin kapatılmasına, bir skandalın ardından 2005'te karar verilmişti. Karar, ayrıca Silahlı Kuvvetlere mensup kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını yeni bir düzenlemeye de tabi tutacak. Washington Post, Şubat 2007'de başka sakatlar olmak üzere Walter Reed'te tedavi görenlerin sağlığa aykırı koşullarla karşı karşıya kaldığını ve yönetim tarafından da yüzüstü bırakıldıklarını ortaya çıkarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24