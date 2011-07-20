-AMERİKAN ASKERİ HASTANESİ KAPANIYOR WASHINGTON (A.A) - 19.07.2011 - ABD'nin ünlü askeri hastanesi Walter Reed, 102 yıl hizmette kaldıktan sonra Eylül ayında nihai olarak kapılarını hastalara kapatma kararı aldı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, başkent Washington yakınlarında bulunan ve 102 yıl savaşlarda yaralanan askerlerin tedavi edildiği hastanenin 15 Eylül'de kapatılacağı belirtildi. Hastanenin kapatılmasına, bir skandalın ardından 2005'te karar verilmişti. Karar, ayrıca Silahlı Kuvvetlere mensup kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını yeni bir düzenlemeye de tabi tutacak. Washington Post, Şubat 2007'de başka sakatlar olmak üzere Walter Reed'te tedavi görenlerin sağlığa aykırı koşullarla karşı karşıya kaldığını ve yönetim tarafından da yüzüstü bırakıldıklarını ortaya çıkarmıştı.