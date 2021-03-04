Amerikan 10 yıllık tahvilinin faizindeki yükseliş piyasaları yine salladı; dolar/TL 7.51'den döndü

T24 Ekonomi Servisi

Dünya piyasaları haftanın son işlem gününde Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisinin yükselişine bağlı olarak çalkantılı bir gün geçiriyor. Gün içinde 7.51'e kadar yükselen dolar/TL öğleden sonra 7.44-7.45 aralığında hareket ediyor.

Dolar sadece TL değil diğer paralar karşısında da yükseliyor. Amerikan parasının 6 güçlü para karşısında performansını izleyen Dolar Endeksi, 91.18'e çıktı. Dünya borsalarında da sert düşüşler yaşandı. Amerikan borsasının S&P 500 Endeksi yüzde 1.3 düşerken, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 2.78 değer yitirdi.

ABD tahvilleri dünyayı nerden etkiliyor?

Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisi, enflasyon bekleyişlerinin artması nedeniyle geçen hafta yüzde 1.6’ya dek yükselmiş, fakat daha sonra yüzde 1.4'e gerilemişti. 10 yıllık tahvilin getirisi perşembe günü yeniden yükselişe geçerek yüzde 1.479'e çıktı.

Amerika'da pandemide ekonomiyi desteklemek için trilyonlarca dolarlık destek paketleri açılması, geleceğe dair enflasyon bekleyişlerini güçlendirdi. Enflasyon beklentisi artınca ABD Hazinesi'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi şubat ayında yükselişe geçerek yüzde 1.6'ya çıktı.

Amerikan tahvillerinin faizi yükseldikçe Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişen piyasalardan sıcak para çıkışı yaşanıyor. Bu da yerel borsalar ile gelişen ülke para birimlerinin değer yitirmesine yol açıyor.