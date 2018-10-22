Amerikalıların yüzde 95'i Türkiye'yi müttefik olarak görmüyor

Uluslararası anket ve veri şirketi YouGov tarafından yapılan anket ile ABD'nin Türkiye'ye bakış açısı ortaya kondu.

14-16 Ekim tarihleri arasında 1500 Amerikalı ile yapılan anketin sonucuna göre ABD vatandaşlarının yüzde 95’i Türkiye’yi ABD’nin müttefiki olarak görmüyor.

Ankette Amerikalıların yüzde 28’inin Türkiye’yi dost, yüzde 7’sinin ise Türkiye’yi düşman olarak gördükleri sonucuna da ulaşıldı.

"Trump Türkiye'yi dost görüyor''

Ankette dikkat çeken diğer bir sonuç da, Amerikalıların Başkan Donald Trump’ın Türkiye’yi nasıl gördüğü konusundaki fikirleri oldu. 'Trump,Türkiye’yi dost mu yoksa düşman mı görüyor?' şeklindeki soruya Amerikalıların yüzde 24’ü dost, yüzde 9’u ise düşman olarak gördüğü yanıtını verdi.

Suudi Arabistan'ı müttefik görmeyenlerin oranı yüzde 4

Öte yandan Amerikalıların sadece yüzde 4’ü Suudi Arabistan’ı müttefik olarak görüyor. Amerikalıların yüzde 27’si Riyad’ın ülkelerine karşı düşmanca olduğunu düşünürken sadece yüzde15’i Riyad’ın Amerika’nın bir düşmanı olduğu yanıtını verdi.



Anket sonuçlarına göre Amerikalılar sırasıyla Kuzey Kore, İran ve Rusya’yı düşman olarak görüyor. Kuzey Kore yüzde 47 ile birinci sırada yer alırken, yüzde 42 İran ve yüzde 34 oranla Rusya, Amerikalıların düşman olarak gördüğü üçüncü ülke.

(DHA)