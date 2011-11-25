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Dünya

Amerikalıların alışveriş çılgınlığı!

ABD'de kutlanan Şükran Günü'nün hemen ardından başlayan ve yılbaşına kadar süren alışveriş sezonunun ilk günü "Kara Cuma" alışverişe ilgi artt&#

25 Kasım 2011 02:00


T24 - ABD'de kutlanan Şükran Günü'nün hemen ardından başlayan ve yılbaşına kadar süren alışveriş sezonunun ilk günü "Kara Cuma" alışverişe ilgi arttı.

Ülkede faaliyet gösteren çoğu mağazanın büyük indirimler yaptığı "Kara Cuma" nedeniyle Amerikalılar alışveriş merkezlerine akın etti.


CNNTürk'te yer alan habere göre, yılbaşına kadar yaklaşık 152 milyon kişinin alışveriş yapması beklenen sözkonusu dönemin ilk gününde birçok mağazada uzun kuyruklar oluştu. Soğuk hava şartlarını göz önüne alarak, sokaklarda oluşacak uzun kuyrukları engellemek amacıyla perşembe günü geç saatlere kadar çalışma kararı alan bazı mağazalarda sabahın ilk saatlerine kadar yoğun hareketlilik yaşandı.


Yerel saatle 02.00'a kadar açık olacağı açıklanan birçok mağaza kasalardaki kuyruklar nedeniyle sabahın ilk saatlerine kadar çalışmak zorunda kaldı.


 

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