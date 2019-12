-AMERİKALILARDAN HOŞGÖRÜ MESAJI WASHINGTON (A.A) - 13.09.2010 - ABD'nin başkenti Washington'da 11 Eylül saldırılarında hayatlarını kaybedenleri anmak için yapılan "Birlik Yürüyüşü"nde Hristiyanlardan Müslümanlara, Yahudilerden Hindulara, farklı din ve inançtan Amerikalılar, birbirlerinin dini merkez ve ibadethanelerini dolaştı ve "farklılıklara saygı" çağrısı yaptı. Hint Sih mezhebinin ibadethanesinde buluşan Amerikalılar, önce Sih mezhebinin inanışına göre dua etti, ardından ezan dinledi. Açılış konuşmalarında da kutsal kitaplardan alıntılar yapılarak, önemli olanın hangi dinin mensubu olmak değil, Tanrı'ya inanmak olduğu belirtildi. Farklı dini inançlara yönelik nefret azaldıkça, insaniyetin artacağını ifade edilen konuşmalarda, bunun sadece dinler arası hoşgörü değil, ülkenin dini farklılıklarına dair zenginliği açısından önemli olduğu kaydedildi. Sih merkezindeki dans gösterisinin ardından küçük gruplar halinde Massachusetts Caddesi üzerinde farklı mezheplerin kiliseleri ile Budist Barış Kültür ve Eğitim Derneği, Washington İslam Merkezi ve camisini dolaşan Amerikalılar, farklı din ve inanışlara sahip insanların, birbirlerinin ibadethanelerini de gezebileceği ve karşılıklı saygı gösterebileceği mesajını verdi. Özellikle İslam Merkezi camisinin giriş kapısında uzun kuyruklar oluşurken, cami içinde bazı Amerikalıların kendi inanışlarına göre dua ettiği görüldü. Yürüyüş, Mahatma Gandhi Anıtı'nın önünde sona erdi. -"BİRBİRİMİZİ ANLAMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"- Washington'daki İslam Merkezinin Direktörü Abdullah Khouj, Allah'ın insanları kendisine ibadet etmesi için yarattığını belirterek, "Gördüğünüz gibi, değişik inançlara ve düşünce sistemlerine sahip birçok insan buraya geldi. Birbirimizi anlayabilmek için açık fikirli olursak, birbirimizle ne kadar bağlantılı olduğumuzu görebiliriz" diye konuştu. Khouj, New York'ta 11 Eylül saldırılarının olduğu "sıfır noktası" yakınlarına cami yapılmasına yönelik eleştirilerle ilgili olarak da "Birbirimizi anlamak çok önemli. Bu olursa birbirimize saygı da gösteririz. Bütün her şey hoşgörüde bitiyor" dedi. Hindistan'daki Sih mezhebine bağlı Nihal Singh de 11 Eylül saldırılarını anmak için bu yürüyüşü düzenlediklerini söyledi. Etkinliğe farklı inanışlara sahip birçok insanın katıldığını ifade eden Singh, böylece farklı kesimlerin birbiriyle daha çok konuşma fırsatı bulduğunu, bunun da yanlış anlaşılmaları düzeltmek için önemli imkan sağladığını belirtti. Singh, "Bir topluluk içindeki bazı insanların yanlış davranması, o topluluğun hepsinin bu şekilde olduğu anlamına gelmiyor. O nedenle birbirimizi anlamaya ve aramızda güzel bir harmoni oluşturmaya ihtiyacımız var" yorumunda bulundu. -"İSLAM MERKEZİ PROJESİNİ DESTEKLİYORUM"- Organizasyonu düzenleyen Maureen Fiedler de bu etkinlikle ABD'nin inanç zenginliğini göstermek istediklerini belirterek, "Birlikte yaşamak ve çalışmak için bu zenginliğe ihtiyacımız var" dedi. Bir soru üzerine, New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarına İslam Merkezi kurulmasından yana olduğunu belirten Fiedler, "Biz, bu ülkede dini inanç özgürlüğü doktrinine sahibiz. Zaman zaman insanlar bunu unutuyor, ama insanlar kanunları ihlal etmedikçe buna (merkezin inşaatına) saygı göstermek lazım. Biz kendi ibadethanemizi kurma hakkına sahipsek bu Müslüman kardeşlerimiz için de geçerli" ifadesini kullandı.