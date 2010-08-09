Amerikalılar leş çiçeğine akın ediyor

T24

Houston’daki müze Temmuz başından itibaren ziyaretçilerle dolup taşıyor. Genç yaşlı herkes Lois adını takılan bitkiyi görmek istiyor.Bitkinin çiçek açma süreci müze bitki uzmanı Zac Stayton tarafından gün be gün izlendi.Bitkiyi nadir kılan, neslinin anavatanı Sumatra’da tükenmekte olması. Çiçek açmasına tanık olmak da her zaman mümkün olmuyor. Bazı kişilerde bu bitki 15-20 yıldır var ama bir kez bile çiçeğini görmemişler. Biz bu açıdan şanslıyız.Çiçek açtıkça bitkiden yayılan kötü koku aslında doğanın kendini koruma oyunu. Böcekler çiçeğe yumurta bırakmak için konuyor ama sonuçta çiçek tozlarını taşıma görevi görüyor. Halkı bitkiye çekmek içinse oyuna gerek yok. Ziyaretçilerin hem gözleri hem de burun delikleri açık.Birçok kişi Lois’in gelişmelerini müzenin internet sitesinden izliyor. Sitede çiçeği 24 saat kamera var. Müzede yer kısıtlı olduğu için görevliler ziyaretçileri küçük gruplar halinde kabul ediyor. Lois’in yaydığı koku ziyaretçilerin merakını gidermeye yetiyor.Müze görevlisi Nancy Greig kokulu odada bir iki saat geçirmek zorunda kalmış. Ziyaretçiler Lois’in kokusuna doyduktan sonra müzedeki diğer bitkileri görmeyi de ihmal etmiyor.