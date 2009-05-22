'Amerikalılar, gerekliyse savaşa gidecek'

ABD Başkanı Barack Obama, Deniz Akademisi'nin yeni mezunlarına hitaben yaptığı konuşmada, Amerikalıları savaşa "kesinlikle gerekli" olduğu ve görevin iyi tanımlandığı durumlarda göndereceği sözü verdi.



Obama, Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bulunan Akademi'nin bu yılki mezunlarına, "Size söz veriyorum" diye yaptığı konuşmada, askerlere görevlerini yerine getirmeleri için şimdi ve gelecekte gerekli olan bütün teçhizatı ve desteği sağlama taahhüdünde de bulundu.



Obama, ABD'nin, "konvansiyonelden konvansiyonel olmayana", 18. yüzyıl korsanlığından, 21. yüzyıl siber savaşına kadar dünyadaki bütün tehditlerin üstesinden gelmesi gerektiğini de ifade etti.

