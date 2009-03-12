Amerikalılar, Beyaz Saray'da ekolojik tarım istiyor

85 bin Amerikalı, Beyaz Saray bahçesinin bir kısmında "ekolojik tarım" yapılması için imza topladı



Beyaz Saray'dakilerin sun'i gübre ve ilaç değmemiş sebze ve meyve yiyebilmesini sağlamak amacıyla bahçedeki çimlerin bir kısmının feda edilmesi için başlatılan girişime yaklaşık 85 bin kişi imza koydu.



Girişimin öncüsü Roger Doiron, "Burada öne sürülen fikir, Obama ailesinin Beyaz Saray bahçesinin bir bölümünde ekolojik tarım yaptırması, burada üretilecek sebze ve meyvelerin Beyaz Saray mutfağına gitmesi, üretim fazlasının da ihtiyaç sahiplerine verilmesinden ibaret" dedi.



Doiron, "Obamalar sebze bahçesi açarsa, bu bütün dünyada benzer milyonlarca bahçe oluşturulmasını sağlayabilir" diye konuştu. Nitekim Kingston şehrinde bu girişimden ilham alan belediye yetkilileri, belediye önünde sebze bahçesi kurdu. Flint kasabasında da bir hektarlık sebze bahçesi kurulması kararlaştırıldı.



Doiron, Obamalarla temas halinde olduklarını belirterek, "Teklifi inceliyorlar galiba..." dedi.

