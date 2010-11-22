-AMERİKALILAR, 6 ŞUBAT 2011'DE YARGILANMAYA BAŞLAYACAK TAHRAN (A.A) - 21.11.2010 - İran'ın geçen yıl Irak sınırında tutukladığı 3 Amerikalının yargılanmasına, 6 Şubat 2011'de başlanacağı bildirildi. Amerikalıların avukatı Mesud Şafiye, casuslukla suçlanan müvekkillerinin dava tarihiyle ilgili resmi tebligatın kendisine ulaştığını söyledi. İranlı yetkililer, 6 Kasım 2010'da başlaması gereken davanın, kefaletle serbest bırakılan Amerikalılardan birine mahkemeye çıkması için çağrı yapılmaması üzerine ertelendiğini belirtti. Tutuklanan Amerikalılardan Sarah Shourd, bu yıl Eylül ayında kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ABD'ye dönmüş, nişanlısı Shane Bauer ile arkadaşı Josh Fattal ise başkent Tahran'daki cezaevinde kalmıştı. Amerikalılar, 9 Temmuz 2009'da tutuklandıklarında Irak tarafında olduklarını iddia ediyor.