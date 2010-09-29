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Dünya

AMERİKALI YÖNETMEN ARTHUR PENN ÖLDÜ NEW YORK (A.A)

29 Eylül 2010 23:02

-AMERİKALI YÖNETMEN ARTHUR PENN ÖLDÜ NEW YORK (A.A) - 29.09.2010 -  Yeni Hollywood döneminin başlangıç filmi olarak kabul edilen Bonnie ve Clyde (1967) ve Küçük Dev Adam (1970) gibi başyapıtlara imza atan yönetmen Arthur Penn, doğum gününden bir gün sonra, 88 yaşında yaşamını yitirdi.  Amerikalı yönetmenin kızı Molly Penn, babasının Manhattan'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle dün öldüğünü söyledi. Penn'in 25 yıllık menajeri ve dostu Evan Bell de ünlü yönetmenin yaklaşık bir yıldır hasta olduğunu belirtti.  Kör, sağır ve dilsiz ünlü Amerikalı pedagog Helen Keller'in yaşamını konu alan Mucize İşçi adlı Broadway müzikaliyle ismi duyulan Penn, 1960'lı yıllarda sinema dünyasına adım atmıştı.

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