Amerikalı valiler Obama’yı Stalin’e benzetti

Teşvik paketine ‘Vergi artırımına yol açar’ diye isyan eden valiler Obama’yı Stalin’e bile benzetti. Pek çok vali mali yardımı reddetti.



ABD’de Başkan Barack Obama’nın küresel ekonomik krize karşı çıkardığı 787 milyar dolarlık teşvik paketi Radikal gazetesinde yer alan bir habere göre herkesten çok eyalet valilerinin şimşeklerini çekti. Devlet yatırımlarıyla istihdamın artırılmasını öngören paket, federal bütçeden eyaletlere milyarlarca dolar ayırıyor.



Normalde diğer ülkelerde memnuniyetle karşılanacak bu önleme, anayasada ‘egemen eyaletlerin birliği’ diye tanımlanan ABD’de valiler kazan kaldırdı.



Federal hükümetten bağımsız konumda olup eyaletlerin bütçesini de yöneten valiler arasında parayı reddedeceklerini söyleyenler çıktı. Obama’yı ‘Sovyet diktatörü Stalin’e benzetme boyutuna varan muhalefetin başını Cumhuriyetçiler çekerken, bazı Demokratlar da eksik kalmadı.



Paketi tartışmak ve Obama ile görüşmek için başkentte üç günlük toplantı yapan valilerin temel itiraz sebebi şu: ‘Paketin öngördüğü istihdam artırma programları için illa vergi artırmak gerekecek. Teşvik paraları suyunu çekince paketin getirdiği işsizlik desteğini karşılamak için çalışanların vergileri yükseltilecek.’



Cumhuriyetçi Valiler Birliği Başkanı ve Güney Carolina Valisi Mark Sanford, tepkisini şöyle dile getirdi: “Kulağa Stalin döneminde Sovyetler gibi geliyor. Şu kadar iş yaratılacak, çünkü Washington öyle söylüyor. İstihdam böyle yaratılmaz.” Stanford, kalıcı olamayacak işsizlik programlarını uygulamak zorunda kalmamak için eyaletine ayrılan 8 milyar doların bir kısmını geri çevireceğini söyledi. Retçilerden Cumhuriyetçi Mississippi Valisi Haley Barbour, “Biz pakette yol, köprü inşası için para olacak sanıyorduk, sosyal politika için para çıktı. Soru, solcu politika benimseyip çalışanların vergisini artırmak zorunda kalıp kalmayacağımız” dedi. Idaho, Alaska, Teksas, Louisiana valileri de benzer konuştu.



‘Felsefe tezi tartışmıyoruz’



Otomativ devlerinin iflas bayrağını çekmesiyle yüzde 10.6’ya varan işsizlikle boğuşan Michigan’ın Demokrat Valisi Jennifer Granholm ise rest çekti: “Felsefe tezi tartışmıyoruz.

Sebep olmadıkları hatalar yüzünden işsiz kalan gerçek insanlardan söz ediyoruz. Masaya bir tas yemek koymaları gerek. Cumhuriyetçi valiler geri çeviriyorsa, onların dolarlarını da ben alırım.” Kaliforniya’nın ‘Terminatör’ valisi Arnold Schwarzenegger da “İstemeyen valinin parasını almaktan mutlu olurum” derken, Demokrat Pennsylvania Valisi Ed Rendell, vergiden kaçış olmayacağını düşünse de, “Umurumda değil. Halkım acı çekiyor” diye ekledi.

Beyaz Saray’da verdiği yemekte valileri iknaya çalışan Obama, dün valilerle toplantısında da paketle ilgili soru, itiraz ve talep bombardımanına tutuldu.

