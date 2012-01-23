-Amerikalı üstçavuş suçunu kabul etti CAMP PENDLETON (A.A) - 23.01.2012 - Irak'ın başkenti Bağdat'ın 240 kilometre batısında bulunan Hadise kasabasında Kasım 2005'te işlenen katliamda Amerikalı üstçavuş suçunu kabul etti. California Camp Pendleton üssündeki mahkemede üstçavuş Frank Wuterich, Irak'ta Amerikan ordusu El Anbar vilayetinin Hadise kasabasında görevdeyken deniz piyadeleri mangasının yol bombasına maruz kalması üzerine girişilen katliamda kadınlar ve çocuklar dahil 24 Iraklı'nın katledilmesinde sorumlu olduğunu itiraf etti.