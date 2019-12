-AMERİKALI TURİST SAYISI ARTTI NEW YORK (A.A) - 26.05.2011 - New York'ta temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Amerika'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında 2011'in ilk 4 ayında yüzde 30 artış olduğunu söyledi. New York'ta Wall Street'te Türk Günü Yürüyüşü öncesinde düzenlenen bayrak çekme törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Taşbaşı, Amerika'daki tanıtım faaliyetlerinin bu yıl çok farklı bir düzeyde devam ettiğini kaydederek, ''Kampanyamız bu yıl çok farklı ve değişik. Bunun neticesi de rakamlara yansıdı. Geçen seneye göre, 2011'in ilk 4 ayındaki Amerikalı turist sayısında yüzde 30'luk bir artış sağladık. 100 bin olan rakam, bu yıl 130 bini geçti. ABD, Türkiye'de turist sayısı artışında 2011'in lideri'' diye konuştu. New York'un değişik yerlerinde, metrolarda, otobüslerde, meydanlarda, televizyon, gazete, dergi gibi medya organlarında çeşitli Türkiye tanıtımlarının bulunduğunu vurgulayan Taşbaşı, Amerika'dan kanaat önderi olarak kabul edilen çok sayıda sanatçı, televizyon ve gazete muhabiri, televizyon programcıları ile turizmcileri Türkiye'ye davet ettiklerini de anlattı. Taşbaşı şöyle devam etti: ''(Türkiye'ye davet edilip gelen Amerikalı kanaat önderlerinin sayısı) Bu rakam 2000 kişi olacak. Geçen sene Martha Stewart gibi önemli isimler gelmişti. Bu çalışmanın ürününü rakamlarla almaktan da çok mutluyuz. Bu başarı yıl sonunda da umarız kendisini koruyacaktır. Geçen sene ABD için ayırdığımız bütçe 4 milyon dolardı, bu sene 8 milyon dolar oldu. Amerika'ya, özellikle New York'a çok önem veriyoruz. Bu ülkede üç ofisimiz var. New York'ta, Washington'da ve Los Angeles'ta. Türk Günü Yürüyüşü dolayısıyla New York'ta bulunuyoruz. Bu hafta dönemince çeşitli tanıtım faaliyetlerimiz sürecek.''